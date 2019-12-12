Уфа, , 10:43 — REGNUM Конфликт между водителями в Уфе закончился стрельбой. Об этом 12 декабря собщили очевидцы происшествия в социальных сетях.

По их словам, водители двух автомашин Porsche Cayenne и «ВАЗ-2110» около остановки «Юношеская библиотека» не поделили дорогу. В ходе конфликта водитель иномарки выстрелил в отечественный автомобиль.

Водитель «ВАЗ-2110» попросил пользователей социальной сети предоставить записи инцидента с камер видеорегистраторов.

По сообщению некоторых СМИ, в настоящее время пострадавший водитель отечественной автомашины обратился в полицию с соответствующим заявлением.