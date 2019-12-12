Краснодар, , 10:39 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним возбуждено по факту крушения военного вертолёта Ми-28 на Кубани, сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления 12 декабря.

Как предварительно установлено, вертолёт 11 декабря осуществлял учебно-тренировочный полёт в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Через некоторое время вертолёт пропал с радаров. Нашли судно вблизи аэродрома Кореновск Краснодарского края, члены экипажа погибли.

«Изъяты документация, регламентирующая полет вышеуказанного воздушного судна, а также показания средств объективного контроля. Военные следователи принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в Следственном управлении.

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