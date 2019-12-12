Екатеринбург, , 10:36 — REGNUM В Екатеринбурге суд рассмотрел апелляцию на решение суда о продлении ареста стороны защиты Владимира Васильева, обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения, повлекших смерть двух людей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе свердловского областного суда, решение нижестоящей инстанции оставлено в силе.

Таким образом обвиняемый будет оставаться в следственном изоляторе до 12 февраля.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство защиты Васильева о смягчении меры пресечения на домашний арест и поддержал ходатайство следствия о продлении ареста в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП в результате которого погибли два человека произошло 4 августа 2019 года. В то утро, управлявший автомобилем KIA Владимир Васильев на полной скорости врезался в стоявшие на перекрёстке машины. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого водителю KIA предъявлены обвинения и по решению суда он отправлен в СИЗО.

Отметим, что ДТП вызвало широкий резонанс в средствах массовой информации.

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