Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Станции метро Петербурга пока не проверяют, несмотря на угрозы, поступившие в отношении этих транспортных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщил 12 декабря представитель Петербургского метрополитена.

Утром в четверг сообщения о «заминировании» поступили на электронные адреса районных судов. В списке значились также и большинство станций петербургской подземки. Однако, как отметили в пресс-службе метрополитена, проверки пока не было.

Ранее все подобные угрозы ни разу не подтвердились.

Напомним, сообщения о «заминировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю. Накануне вечером, 11 декабря, сотрудники метрополитена проверили все станции и вестибюли метро, но никаких опасных предметов и веществ не обнаружили.

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