, 10:32 — REGNUM Уголовное дело в отношении главного архитектора города Каменска-Шахтинского Ростовской области возбуждено после прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Проверку надзорное ведомство провело после поступивших жалоб. Установлено, в частности, что главный архитектор города подписал разрешение на ввод в эксплуатацию пристройки к глазному кабинету при отсутствии разрешения на строительство. Здание, как выяснилось, было построено с нарушением требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм.

«По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ход расследования находится на контроле прокуратуры», — уточнили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года были задержаны бывший главный архитектор Ростовской области, главный архитектор Ростова-на-Дону и главный архитектор Мартыновского района Ростовской области.