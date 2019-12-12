Дакка, , 10:34 — REGNUM В результате пожара на фабрике по производству пластмасс в столице Бангладеш, городе Дакка, погибли по меньшей мере восемь человек, об этом 12 декабря сообщает Al Arabia.

В результате трагедии один рабочий погиб на месте, остальные семеро скончались по дороге в больницу, также 24 человека получили серьезные ожоги, им оказывается вся необходимая помощь.

Отмечается, что фабрика функционировала незаконно, причиной пожара могло стать несоблюдения техники безопасности.

Напомним, происшествия на заводах Бангладеш случаются регулярно, основными причинами становится несоблюдение противопожарной безопасности, а также засушливое время года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожару на заводе в Екатеринбурге дан общий отбой