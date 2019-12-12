Ульяновск, , 10:24 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор трём жителя города, которых обвиняли в за незаконное проведение азартных игр. Фигуранты уголовного дела получили условные сроки, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, с июля 2018 года по февраль 2019 года 64-летний мужчина, его 53-летний подельник и 32-летняя знакомая в квартире дома по улице К. Либкнехта незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Правоохранители отмечают, что для конспирации доступ в игровой клуб имели только постоянные клиенты, которые оповещались администратором-пенсионером смс-рассылкой.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконное проведение азартных игр»), назначив от двух до 2,5 лет лишения условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности организованной группой. По делу проведено несколько десятков обысков, в том числе у ряда должностных лиц правоохранительных органов. Следствие считает, что было незаконно получено 2,25 млн рублей.

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