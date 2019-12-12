Южно-Сахалинск, , 10:41 — REGNUM На Сахалине из-за сильной метели и обледенения закрыты четыре междугородние трассы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Запрещено движение на трассе Южно-Сахалинск — Оха на участке Стародубское — Поречье, на трассе Ильинское — Арсентьевка, на участках трассы Южно-Сахалинск — Оха с 12 по 273 километр. Введено ограничение по движению большегрузов на трассе Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин обрушилась сильная метель со шквальным ветром. На Курилах ожидают ураганный ветер до 35 м/сек.