Ярославль, , 10:20 — REGNUM Судебные приставы уничтожили поддельные запчасти с товарным знаком «Ярославского моторного завода». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. Директор ярославской компании, занимающейся металлообработкой, организовал производство корпусов водяного насоса для грузовых двигателей. Для извлечения прибыли на свою продукцию он ставил товарный знак «ЯМЗ»

"Готовую продукцию, предназначенную для сбыта, предприниматель маркировал известным товарным знаком «ЯМЗ», не имея на это соответствующих документов и разрешения правообладателей. Поддельные запчасти планировалось отпускать по цене 246 рублей за штуку. В ходе экспертизы было установлено, что изъятые у предпринимателя запчасти произведены контрафактным способом. В отношении владельца фирмы был составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали ИА REGNUM в управлении ФССП по Ярославской области.

По решению суда более 100 контрафактных деталей были изъяты и отправлены на утилизацию. Сам предприниматель должен заплатить административный штраф в 25 тысяч рублей.

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