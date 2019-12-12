Кабул, , 10:23 — REGNUM Не менее пяти человек погибли и ещё 35 числятся как пропавшие без вести из-за оползня, который сошел на золотом руднике в Афганистане. Об этом 12 декабря сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

Также сообщается, что происшествие случилось в северо-восточной афганской провинции Бахдашан.

Кроме этого, из сообщений местных чиновников известно, что на момент схода оползня на руднике находилось примерно 40 человек.

«Местные жители на данный момент нашли тела пяти человек, судьба остальных 35 пока неизвестна», — приводит телеканал слова представителя губернатора провинции Неа Мохаммада Назари.

Кроме этого, чиновник уточнил, что территория возле рудника контролируется радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и из-за этого местные власти не могут участвовать в поисках пропавших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об ответственности за нападение на конвой НАТО у базы «Баграм» в Афганистане.