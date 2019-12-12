Находка, Приморский край, , 10:38 — REGNUM На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе Росморречфлота пояснили, что 72-метровая подводная лодка Тихоокеанского флота легла кормовой частью на грунт и начала тонуть в заливе Восток. Во время буксировки экипажа и топлива на ней не было.

Источник, знакомый с ситуацией пояснил, что ранее лодка принадлежала одному из соединений Советско-гаванской военно-морской базы и была списана много лет назад.

В Росморречфлоте сообщили, что ожидается решение о привлечении спасательных средств для поднятия подводной лодки. Угрозы для экологии и населения нет. Рядом с подлодкой остаётся спасательный буксир, который вёл её на утилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели девяти моряков, находящихся на борту буксируемой атомной подводной лодки К-159 Северного флота, командование запретило при определённых обстоятельствах иметь на буксируемых лодках экипажи.