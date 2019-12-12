Южно-Сахалинск, , 10:35 — REGNUM Для водителей, которых сильный снегопад застал на трассе в Томаринском районе Сахалина, власти оперативно развернули ПВР, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вблизи трассы у села Ильинское теперь есть ПВР, где водители могут выпить горячего чаю или кофе, переждать непогоду, пока закрыта трасса Ильинское — Арсеньтевка.

Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Корсаков — Озерское на Сахалине множество машин из-за гололеда летели одна на другую. В ДТП попали даже спецавтомобили, которые спешили посыпать трассу песко-соляной смесью. Жертв нет. В Южно-Сахалинске улицы чистят 160 единиц техники и 140 рабочих.