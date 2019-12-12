Одесса, Украина, , 10:12 — REGNUM Количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до 16 человек. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, к 6:45 (7:45 мск) 12 декабря из-под завалов на месте пожара были извлечены последние люди, которые считались пропавшими.

«По состоянию на сейчас жертвами пожара стали 16 человек», — говорится в сообщении украинской национальной полиции.

При этом уточняется, что два человека из этого числа скончались в больнице и ещё 14 были обнаружены на месте пожара.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря стало известно, что спасатели после пожара в колледже в Одессе обнаружили тело тринадцатого погибшего.