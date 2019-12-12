Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Сообщения о «заминировании» судов Петербурга вновь поступили на электронные адреса учреждений утром 12 декабря. Не начав рабочий день, пришлось эвакуировать людей из шести районных судов. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В четверг череда эвакуаций затронула Петродворцовый, Октябрьский, Приморский, Куйбышевский, Смольнинский, Сестрорецкий районные суды. Как отмечают в пресс-службе, помимо этих учреждений в поступившем письме с угрозами значатся и 22 станции Петербургского метро.

К настоящему моменту Петродворцовый суд уже проверен и вернулся к нормальной работе.

В предыдущие дни после подобных угроз метро проверялось без закрытия станций. Нив одном случае угроза не подтвердилась.

Напомним, сообщений о «минировании» государственных учреждений Петербурга продолжается третью неделю. Ежедневно несколько тысяч сотрудников и посетителей объектов «минеров» вынуждены в спешке покидать помещения, для проверки их на наличие опасных предметов и веществ.