Владивосток, , 10:05 — REGNUM Во Владивостоке нашли тех, кто украсил новогоднюю ёлку бумажными чебуреками. С самого начала виновные отрицали свою причастность, однако, были вынуждены признаться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как оказалось, рядом с новогодней ёлкой, установленной на Спортивной набережной Владивостока, располагается ресторан грузинской кухни, сотрудники которого, из самых лучших побуждений, решили дополнить городскую ёлку своими украшениями. Собственник ресторана оплатил всю работу по демонтажу бумажных чебуреков, таким образом администрация Владивостока не понесла никаких убытков.

Дело разрешили мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Владивостока обратилась в полицию с просьбой наказать вандалов, развешавших на новогодней ёлке бумажные чебуреки, не согласованные городской властью.