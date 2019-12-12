Уфа, , 09:54 — REGNUM 1143 наезда на пешеходов было зарегистрировано в Башкирии за 11 месяцев 2019 года. Об этом 12 декабря сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его слова, в результате ДТП погибли 109 пешеходов. Причем каждый десятый погибший пешеход скончался в ДТП в Уфе. Еще 1071 человек получили травмы.

По словам Динара Гильмутдинова, большая часть всех ДТП с участием пеших участников движения произошла по вине самих пешеходов, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

Отмечается, что практически каждый второй случай наезда на пешеходов произошёл в темное время суток либо в пасмурную погоду.