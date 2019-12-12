п.г.т. Ракитное, , 09:49 — REGNUM Сбыт крупной партии немаркированной алкогольной и табачной продукции предотвращён сотрудниками ФСБ и полиции в Ракитянском районе Белгородской области, сообщили 12 декабря в пресс-службе регионального УМВД. У жителя посёлка Ракитное изъяли 250 ящиков с алкоголем и почти тысячу блоков табачных изделий.

По данным оперативников, изделия без специальной маркировки предназначались для последующей реализации. В гараже и хозяйственной постройке на территории домовладения 36-летнего жителя поселка Ракитное, а также в арендуемом им помещении, силовики обнаружили и изъяли около 250 ящиков с крепкими алкогольными напитками и этиловым спиртом общим объёмом более 3,9 тысячи литров. Там же мужчина хранил 930 блоков табачных изделий. Общая стоимость продукции составила около 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В полиции напомнили, что приобретать спиртное у частных лиц и через социальные сети опасно — при производстве такой продукции часто используется метанол, представляющий смертельную угрозу.