Кемерово, , 09:42 — REGNUM Суд обязал собственников ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора общественного центра помощи пострадавшим Дмитрия Малинина.

Отмечается, что решение вынесено по 30 искам потерпевших о взыскании с Кемеровского кондитерского комбината компенсации сверх возмещения вреда. На рассмотрении ещё несколько дел. Указывается, что эти иски напрямую не связаны с уголовным делом.

Как сообщало ИА REGNUM, в пожаре, который произошёл в ТЦ «Зимняя вишня» Кемерова 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, в том числе 37 детей, ещё 147 человек пострадали.