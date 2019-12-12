Хабаровск, 12 декабря 2019, 10:02 — REGNUM В Хабаровском крае синоптики в ближайшие сутки (12−13 декабря) прогнозируют снежную бурю и штормовой ветер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Непогоду принесёт снежный циклон из Приморья. Особенно сильными будут осадки на морском побережье края. Порывы ветра будут достигать 25 м/сек.
Как сообщало ИА REGNUM, после снегопада в Приморье расчищены все трассы. Техника продолжает работу по всему региону, но проезд уже обеспечен по всем дорогам.