Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге суд на основании протокола судебного пристава-исполнителя, избрал меру наказания задолжавшему по алиментам гражданину. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФССП по Свердловской области, мужчина отправлен под административный арест на 10 суток.

Гражданин уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего 8-летнего сына в течение трёх месяцев. Приставы неоднократно пытались привлечь к ответственности должника, но не могли вручить ему протокол, так как квартира мужчины оснащена камерами наружного наблюдения за лестничной площадкой и он не открывал дверь.

«Чтобы выйти на связь с должником, судебный пристав-исполнитель надела халат и тапочки и с возгласом: «Вы нас топите!», позвонила в квартиру должника под видом соседки снизу. Перепугавшись, мужчина открыл дверь», — сообщили в пресс-службе.

После этого был составлен протокол, после чего суд вынес решение об аресте.

Напомним, что в 2018 году гражданин уже уклонялся от уплаты алиментов и привлекался к административной ответственности (также попадал под арест на 10 суток). Так же он пытался представить приставам поддельные документы об уплате алиментов, пытаясь ввести в заблуждение представителей власти. Данные материалы были переданы в полицию для дачи правовой оценки.