Якутск, 12 декабря 2019, 09:58 — REGNUM В Томпонском районе Якутии пропал шестилетний ребёнок из оленеводческого стойбища. О потере сына сообщила в полицию его мать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По информации МВД Якутии, отсутствие мальчика 37-летняя женщина обнаружила после двухдневного запоя. Она сама за помощью в поисках обратилась на метеостанцию, которая находится рядом со стойбищем. Но ребёнка найти не удалось. К поиску подключилась полиция, волонтёры.
«Сотрудники правоохранительных органов, дорожные работники и сотрудники метеостанции прочесывали склоны близлежащих гор и тайги. Пробирались к каждому предмету, отдалённо похожему на силуэт лежащего на снегу ребёнка», — рассказали в МВД.
После нескольких часов поисков, женщина вспомнила, что в стойбище приезжал её родственник и мог забрать ребёнка. В итоге так и оказалось, она сама отдала ребёнка ему.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии лишена прав мать шестерых детей.