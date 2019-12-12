Якутск, , 09:58 — REGNUM В Томпонском районе Якутии пропал шестилетний ребёнок из оленеводческого стойбища. О потере сына сообщила в полицию его мать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По информации МВД Якутии, отсутствие мальчика 37-летняя женщина обнаружила после двухдневного запоя. Она сама за помощью в поисках обратилась на метеостанцию, которая находится рядом со стойбищем. Но ребёнка найти не удалось. К поиску подключилась полиция, волонтёры.

«Сотрудники правоохранительных органов, дорожные работники и сотрудники метеостанции прочесывали склоны близлежащих гор и тайги. Пробирались к каждому предмету, отдалённо похожему на силуэт лежащего на снегу ребёнка», — рассказали в МВД.

После нескольких часов поисков, женщина вспомнила, что в стойбище приезжал её родственник и мог забрать ребёнка. В итоге так и оказалось, она сама отдала ребёнка ему.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии лишена прав мать шестерых детей.