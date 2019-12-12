Южно-Сахалинск, , 09:50 — REGNUM МЧС предупредило жителей Южных Курил об ураганном ветре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На островах прогнозируют ураганный ветер силой до 35 м/сек. Также на всей территории Сахалинской области 12 и 13 декабря ожидаются сильные осадки, на дорогах низкая видимость, на междугородних трассах отмечается сильный гололед.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря на улицах Южно-Сахалинска со снежными заносами борются 160 единиц техники и 140 рабочих.

На трассе Корсаков — Озерское друг на друга из-за гололёда валились пассажирские автобусы, кран-балка, спецавтомобили для посыпания дорог песко-соляной смесью и легковые авто. По счастью человеческих жертв нет.