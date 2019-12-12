Самара, , 09:34 — REGNUM Инженера в Самаре обвиняют в получении «откатов» при строительстве торгового центра «Амбар» (ТЦ). Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, главный инженер ООО «Глобал Вижн Ассет менеджмент ВиК» требовал от предпринимателей, которые осуществляли строительство и ремонт в ТРК «Амбар», «откаты» в размере 10% от суммы заключенных контрактов. За эти деньги он обещал согласовывать акты выполненных ими работ.

Следователи предполагают, что с 2015 года по сентябрь прошлого года обвиняемый таким образом получил от подрядчиков более 2,5 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6, п. «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд Самары для рассмотрения по существу.