Черкесск, , 10:02 — REGNUM Маленький ребенок пострадал от бродячей собаки в одном из микрорайонов Черкесска (Карачаево-Черкесия). Животное напало на девочку и укусило ее в живот, когда та гуляла на улице, пишут местные СМИ.

Ребенка госпитализировали. О произошедшем в социальных сетях сообщила мать девочки, которая при этом обратилась к властям города с просьбой заняться отловом бродячих животных.

Публикация матери пострадавшего ребенка, как сообщается, собрала неоднозначные комментарии местных жителей. Часть из них поддержала позицию женщины о том, что бродячие собаки представляют опасность, и их нужно убрать с улиц, а другие пользователи выразили свою жалость к голодным животным. Кроме того, по мнению последних, дети и взрослые сами частенько провоцируют собак на агрессию.

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