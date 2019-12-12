Тюмень, , 09:25 — REGNUM В Тюмени ночью и утром 12 декабря сгорели два автомобиля — «Крайслер» и «БМВ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сперва на ул. Одесской в 0:14 по местному времени сгорел «Крайслер». В тушении пожара принимали участие три единицы спецтехники и десять пожарных. Предварительной причиной возгорания называется вспышка паров газовоздушной смеси.

Затем на ул. Розы Трениной в 8:36 горел автомобиль «БМВ». В тушении участвовали две единицы пожарной техники и девять спасателей. Причины пожара устанавливаются.