Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM В Свердловской области пройдёт акция «Безопасная дорога», направленная на пресечение нарушений, связанных с выездом на встречную полосу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, проведение мероприятия вызвано участившимися ДТП по этой причине.

«За 11 месяцев 2019 года зарегистрировано почти триста таких ДТП. В них погиб 91 человек и еще 562 участника дорожного движения получили травмы», — уточнили в пресс-службе управления.

Таким образом почти каждое третье нарушение ПДД, связанное с правилами обгона и выездом на полосу встречного движения, является смертельным.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативно-профилактические мероприятия в Свердловской области пройдут с 12 по 16 декабря. В ходе проведения акции, сотрудники ГИБДД будут осуществлять, в том числе, и скрытый контроль за движением автотранспорта по дорогам региона.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Свердловской области увеличилось количество случаев дорожных аварий по вине пьяных водителей.

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