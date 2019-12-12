Петропавловск-Камчатский, , 09:32 — REGNUM Чиновники на Камчатке признали мертвым живого 69-летнего ветерана труда Александра Марченко. И перестали платить ему пенсию. Человек пошёл разбираться в Пенсионный фонд. Но найти «концы» не смогли ни чиновники, ни сам пенсионер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило ИА Кам 24, в пенсионном фонде на Камчатке в ответ на запрос редакции сообщили, что уведомление о смерти Александра Марченко пришло им из Сбербанка. В ПФР по Камчатскому краю уверяют: человек значится умершим по всем структурам. Причем, везде указано, что умер он ещё в марте 2018 года. Даже в статистике человек проходит, как умерший. Найти источник возмутительного происшествия чиновники, по их словам, не могут. К счастью, «воскресший пенсионер» уже восстановил свои права — пенсия за три месяца ему перечислена.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2018 и 2019 годах проходили массовые акции протеста против повышения пенсионного возраста, а также против огромных надбавок к пенсиям чиновников и депутатов. На Камчатке региональные доплаты к пенсиям у указанных категорий граждан превышают 100 тыс. рублей.