Томск, , 09:09 — REGNUM В Томской области в рамках уголовного дела по факту контрабанды лесоматериалов предъявлено обвинение членам организованной группы. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 декабря в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Обвинение в контрабанде предъявлено местным жителям и иностранному гражданину. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов таможни и УФСБ.

По данным следствия, в 2018—2019 годах жители Томской области и гражданин Узбекистана создали организованную группу. Они совершали преступления в Томске и в посёлке Белый Яр. Речь идёт о незаконной рубке, заготовке, переработке и перемещении деловой древесины через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В 2018 году в Белом Яре злоумышленники решили незаконно вырубить деловую древесину сплошным методом под видом санитарных рубок на территории Верхнекетского лесничества. Затем они собирались экспортировать её за пределы России.

Один из фигурантов предварительно выбрал известные ему участки лесных насаждений. Он договорился с главным лесничим Верхнекетского лесничества Дружненского участкового лесничества о совместном выезде в Орловское Урочище для определения границ рубки. Деревья собирались вырубать сплошным методом под видом санрубки.

С мая по ноябрь 2018 года главный лесничий Верхнекетского лесничества организовал и обеспечил составление пяти фиктивных актов лесопатологических обследований лесных насаждений. На их основании и действовали обвиняемые. Они использовали подложные документы и сведения о происхождении товара. Также в таможенных декларациях на товар указывались недостоверные сведения о сделках с древесиной, производителе лесоматериалов и их стоимости через подконтрольные коммерческие организации.

Ущерб лесному фонду РФ превысил 400 млн рублей. Преступную деятельность фигурантов пресекли в декабре 2019 года. В ходе следствия задержали пятерых активных участников организованной группы. Трое были заключены под стражу, остальные — под домашним арестом. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области завели дело о контрабанде леса на 400 млн рублей.