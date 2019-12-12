Село Сунтар, Якутия, , 09:30 — REGNUM В Сунтарском районе Якутии многодетную мать лишили родительских прав, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура при проверке выяснила, что женщина, имея шесть детей, в числе которых и ребёнок-инвалид, регулярно не выполняла родительские обязанности, злоупотребляла спиртным. Её уже семь раз привлекали за это к административной ответственности.

Детей часто забирали в реабилитационный центр для несовершеннолетних, так как обнаруживали их дома одних.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело и по заявлению органов опеки она лишена родительских прав на всех детей. Отец детей отбывает срок в колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге суд лишил родительских прав мать-одиночку, у которой было пять детей. Она бросала детей и не исполняла обязанности.