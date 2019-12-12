Уфа, , 09:08 — REGNUM Два пожара в Башкирии минувшей ночью унесли жизни двух мужчин. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, первый пожар произошел в полночь в деревне Бахтыбаево Бирского района республики. Там горел бревенчатый дом, площадью 5×6 м и бревенчатый сарай 3×4 м. По тревоге на тушение пожара были подняты 6 огнеборцев на двух единицах техники.

Сообщается, что во время борьбы с огнем на месте пожара был найден погибший мужчина, 1969 года рождения.

Информация о втором пожаре в квартире на 2 этаже многоквартирного двухэтажного кирпичного дома в селе Кандры Туймазинского района республики поступила на пульт спасателям в 5:25 часов утра.

Прибыв на место происшествия огнеборцы эвакуировали из дома 12 человек. Сообщается, что в ходе тушения пожара они обнаружили погибшего мужчину, 1940 года рождения.

Отмечается, что в настоящий момент причины пожаров устанавливаются.