Краснодар, 12 декабря 2019, 09:09 — REGNUM Бортовые самописцы обнаружены на месте крушения военного вертолета Ми-28Н в Краснодарском крае. Об этом сообщил 12 декабря источник в ВПК региона.
Отмечается, что чёрные ящики не повреждены. Считывание с них информации позволит установить полную картину происшествия.
«Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор», — сказал источник ТАСС.
На период разбирательства в Южном военном округе приостановлены полеты вертолетов Ми-28.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 декабря в районе аэродрома Кореновска разбился ударный вертолёт Ми-28. Оба пилота погибли.
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