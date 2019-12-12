Горно-Алтайск, , 08:57 — REGNUM На Алтае вынесен приговор 18-летнему местному жителю, которого обвиняли в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

В суде было установлено, что вечером 3 июня подсудимый возле села Огневка Усть-Коксинского района изнасиловал в салоне машины 14-летнюю потерпевшую. При этом злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

«Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в СКР.

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