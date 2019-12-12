Самара, , 08:50 — REGNUM Нелегальный игровой клуб обнаружили полицейские в Самаре. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в помещении на ул. Физкультурной, 117 была незаконно организована деятельность по проведению азартных игр.

В результате совместного рейда сотрудников прокуратуры со стражами порядка 10 декабря из помещения нелегального игрового заведения было изъято 15 компьютеров, на которых были установлены программы для игр, два терминала оплаты и один компьютер администрации заведения.

Отмечается, что сейчас идет доследственная проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Напомним, что 11 декабря ИА REGNUM сообщало о закрытии нелегального клуба в Самаре по улице Победы, 125.