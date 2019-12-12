Екатеринбург, , 08:44 — REGNUM В Свердловской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого будут пресекаться нарушения Правил дорожного движения, связанные с выездом на полосу встречного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Автоинспекторы возьмут на вооружение и способ ведения скрытого контроля за дорожным движением», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что профилактическая акция стартует в пятницу, 13 декабря и продлиться до 16 декабря. Инспекторы ГИБДД будут вести усиленное дежурство на участках, где ранее уже происходили аварии и высока вероятность возникновения сложных дорожно-транспортных ситуаций.