Глазов, Удмуртия, , 08:40 — REGNUM Тренер по волейболу уволена из спортивной школы в Глазове после появления в сети видеозаписи с её агрессивным поведением по отношению к воспитанницам. Об этом сообщил министр спорта Удмуртии Александр Варшавский, передает 12 декабря радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что инцидент произошел ещё в 2017 году, однако родители юных спортсменок привлекли к нему внимание только сейчас. Чтобы подобного не повторялось, нужно выстраивать диалог с детьми, тренерами и преподавателями, полагает он.

Действия тренера министр осудил, назвав вопиющими и недопустимыми. Он уточнил, что женщину отстранили от должностных обязанностей, проводится служебная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы заинтересовались видеороликом, в котором тренер таскает за волосы волейболисток подросткового возраста. Этот инцидент произошел в одной из детско-юношеских спортивных школ города Глазова.

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