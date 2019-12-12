Курумканский район, Бурятия, , 08:40 — REGNUM В Бурятии районе началась доследственная проверка обстоятельств гибели двухлетнего ребёнка. Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по республике, мальчика доставили в больницу с повреждениями головы.

Выяснилось, что мать с ребёнком приехали в район погостить у родственников. 11 декабря они играли и танцевали в комнате.

«Во время очередного движения ребёнок задел неустойчивый стол у стены, на котором располагался тяжелый кинескопный телевизор. От воздействия стол перевернулся, телевизор слетел со столешницы и упал на голову ребенка», — отметили в СКР.

Сразу же была вызвана скорая помощь. Однако несмотря на усилия врачей районной больницы, спасти пострадавшего не удалось.

Следователи в рамках проверки изъяли телевизор и стол, а также назначили экспертизу. Проверка продолжается.

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