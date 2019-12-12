Южно-Сахалинск, , 08:48 — REGNUM С жителя Сахалина, выигравшего в лотерею 5 млн рублей, взыскали четверть суммы в качестве алиментов. Судебный пристав узнал о счастливце из новостей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прочитав статью в интернете, пристав узнал об алиментщике — счастливом обладателе выигрыша. Согласно закону, с выигрыша положено уплатить в качестве алиментов ¼ суммы. В настоящее время деньги уже поступили на расчетный счёт службы судебных приставов и вскоре будут перечислены по назначению.

Как сообщало ИА REGNUM, в России ужесточат ответственность за неуплату алиментов. Поправки в закон подготовлены в рамках «Десятилетия детства».