Иркутск, , 08:29 — REGNUM В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в торговле наркотиками через интернет-магазины. Об этом ИА REGNUM 12 декабря сообщили в МВД России.

Деятельность наркогруппировки пресекли сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из ГУ МВД по Иркутской области. Участники банды несколько лет сбывали синтетические наркотики через интернет-магазины. Удалось задержать предполагаемого лидера и девятерых его сообщников.

В 15 городах и посёлках Приангарья обнаружили 150 тайников с наркотиками. Предотвращена поставка в регион 20 кг запрещённых веществ. В МВД уточнили, что этого количества достаточно для получения наркозависимыми 40 тысяч разовых доз общей стоимостью порядка 60 млн рублей.

Злоумышленники приобрели крупную партию наркотиков в Московской области. Для её транспортировки один из посредников купил подержанную иномарку и автомобильную звукоусиливающую аппаратуру, где спрятал груз. Сотрудники Госавтоинспекции и отряда специального назначения «Гром» блокировали автомобиль в 500 км от места назначения в городе Нижнеудинске. Наркотики изъяты.

Полиция получила информацию о том, что наркодельцы в своей деятельности использовали интернет-магазины, созданные на площадке мобильного мессенджера. «Синтетику» потребителям доставляли курьеры, делавшие закладки во всех крупных городах Иркутской области.

Возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ.

Преступные деньги преимущественно вкладывались в развитие частной пивоварни, а также сети торговых точек, где продавались слабоалкогольные напитки. Для сокрытия преступного дохода и последующего обналичивания денег применялась криптовалюта и фермы для майнинга.

Все десять фигурантов заключены под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, килограмм наркотиков изъяли у закладчиков в Волгограде.