Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Дагестана, обвиняемого в разбое и незаконной перевозке огнестрельного оружия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гражданин признан виновным и приговорён к восьми с половиной годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы на два года.

Следствием установлено, что в мае 2018 года подсудимый, узнав от своей знакомой о том, что другой предприниматель является её должником и ежемесячно выплачивает денежные суммы по обязательствам, задумал план обогащения за счёт должника.

Так 28 мая 2018 года он встретился с женщиной, которая являлась представителем должника, и угрожая насилием потребовал немедленно вернуть долг. Для демонстрации серьёзности своих намерений, подсудимый проткнул ножом колёса её автомобиля. Более того подсудимый заставил женщину отогнать её автомобиль на стоянку, заявив, что оставит машину себе «за неудобства».

В ходе задержания у подсудимого в машине было обнаружено гладкоствольное огнестрельное оружие. Он незаконно возил его в своём автомобиле вплоть до апреля 2019 года.