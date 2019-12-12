Томск, , 08:28 — REGNUM В Томской области пресечена деятельность организованной преступной группы, организовавшей вырубку и вывоз за рубеж леса почти на полмиллиарда рублей. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба управления МВД России по Томской области.

Как следует из сообщения, преступная деятельность была развёрнута четырьмя предприимчивыми жителями области и иностранцем, которые организовали незаконную рубку леса на территории Верхнекетского лесничества. Организовать преступный промысел под видом санитарной рубки им помог главный лесничий, обеспечивающий группу фиктивными документами.

Вывозка леса осуществлялась сообщниками через подконтрольные фирмы.

Деятельность подозреваемых нанесла ущерб государству в размере более 400 млн рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов».

Трое обвиняемых (включая иностранного гражданина) взяты под стражу, остальные помещены под домашний арест.