Ольгинский район, Приморский край, , 08:30 — REGNUM Японская сторона, обнаружившая катер, на котором 26 октября из залива Владимира вышли в море шестеро рыбаков, поделилась подробностями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выяснилось, что катер был обнаружен в перевёрнутом состоянии, внутри был найден спасательный жилет, кроме того, отмечается, что на катере было сорвано крепление якорного троса.

Как сообщало ИА REGNUM, катер с шестью рыбаками вышел в море полтора месяца назад и пропал. Его поисками занимались корабли и суда различных ведомств, а также авиация и волонтёры. Все попытки их обнаружить были безрезультатными.