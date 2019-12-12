Уфа, , 08:24 — REGNUM Полицейские в Уфе обнаружили 17-летнего подростка-маугли. Об этом 11 декабря сообщает КП-Уфа.

По информации издания, мама юноши скрывала факт рождения ребенка, поэтому не обратилась в ЗАГС, для получения свидетельства о его рождении. Молодой человек никогда не ходил в школу и не общался с другими детьми.

Журналисты отмечают, что после смерти матери подросток начал бродяжничать. Тогда его и обнаружили полицейские. Стражи порядка передали юношу в реабилитационный центр, где он не смог сказать, сколько ему лет и когда у него день рождения.

Эксперты установили, что биологический возраст молодого человека составляет 17 лет. Но в психическом развитии он отстает от своих сверстников, поэтому пока не готов общаться с ними.

Отмечается, руководствуясь российским законодательством суд вынес решение установить день рождения подростка — 31 декабря 2001 года.