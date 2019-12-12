Кореновск, Краснодарский край, 12 декабря 2019, 08:09 — REGNUM Причиной крушения боевого российского вертолета Ми-28 в Краснодарском крае могли стать сложные метеоусловия. Об этом 12 декабря рассказал источник в региональных экстренных службах.
«Нашли его. На территории воинской части. Туман сильный, зацепил землю — жесткая посадка», — приводит ТАСС слова источника.
Также среди версий крушения называются ошибка пилотирования и техническая неисправность винтокрылой машины.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевой вертолет Ми-28 отрабатывал учебно-тренировочный вылет в ночное время в сложных погодных условиях и потерпел крушение в районе аэродрома Кореновска.
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