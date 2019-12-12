Владивосток, , 08:10 — REGNUM Снегоуборочная техника продолжает очистку дорог по всему Приморью, в настоящее время есть проезд по всем направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Читайте также: Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП во Владивостоке

Снегоуборочная техника работала всю ночь 12 декабря, с утра группировка спецтехники составляла более ста машин.

«Ночью работало 150 единиц техники, использовано 768 тонн пескосолевой смеси», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате снегопада в Приморье за один день оказались повреждёнными 266 автомобилей. Наиболее крупное ДТП «собрало» 48 машин.