Якутск, , 07:56 — REGNUM В Чурапчинском районе Якутии в 170 метрах от села Чурапча автомобилист проехал по лежащему на трассе человеку, от полученных травм он скончался в больнице, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации ГИБДД Якутии, мужчина лежал посередине проезжей части, водитель не успел в темноте его вовремя заметить и затормозить. Происшествие случилось в 21:00 по местному времени 11 декабря.

Позже выяснилось, что погибшему было 58 лет. Почему он лежал на проезжей части — предстоит выяснить следствию. Но в момент ДТП на обочине стоял автомобиль, и три человека из него махали руками, пытаясь остановить водителя, который наехал на человека.

У погибшего при транспортировки в больницу было обнаружено в карманах две бутылки водки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря житель Тюменской области в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле «Тойота» выехал на встречную полосу дороги, столкнулся с «Ладой», за рулём которой находилась 28-летняя женщина. В салоне на заднем сиденье находилась 47-летняя женщина с трёхмесячной дочкой водителя на руках. Пассажирка погибла, мать и ребёнок находятся в реанимации.