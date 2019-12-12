Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека. Как сообщает информационный портал Е1, дорожный инцидент произошёл поздно вечером 11 декабря в 23:45 по местному времени на улице Шефской.

На перекрёстке столкнулись три автомобиля. Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, водитель «Тойоты» врезался в пропускавшую встречное движение «Ладу Весту», отчего она вылетела на встречную полосу, и произошло столкновение с «Ладой Гранта». В результате аварии пострадали оба водителя отечественных автомобилей.

По данным дорожной полиции, после прохождения водителем «Тойоты» установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, по вине пьяных водителей в Свердловской области произошло за 10 месяцев 2019 года 275 дорожно-транспортных происшествий.

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