Хабаровск, , 07:24 — REGNUM Полицейские и ОМОН Хабаровска провели операцию по задержанию профессионального угонщика дорогих автомобилей. Очередной добычей преступника стал внедорожник «Тойота Лэнд Крузер Прадо» предпринимательницы из Китая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Без шума, профессионально отключив сигнализацию, угонщик спокойно уехал на автомобиле прямо с людной парковки у одного из хабаровских рынков. Хозяйка обратилась в полицию. Выйти на след преступника помогли камеры системы «Безопасный город». По ним и проследили, и выследили угонщика. Полиция и ОМОН задержали угонщика в посёлке Тополево в пригороде Хабаровска, когда он уже был уверен, что лихо провернул дело. Автомобиль вернули хозяйке, а преступнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми угоняемыми автомобилями в России в 2018 году стали Кадиллак, Лексус и Джип.