село Тоцкое, , 07:14 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области рано утром 12 декабря произошел смертельный пожар в частном доме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о ЧП в селе Тоцкое диспетчеру Центра управления в кризисных ситуациях поступила в 07:26 местного времени (05:26 мск). Горел дом по ул. Оренбургская. Во время тушения огня в доме обнаружены тела двух мужчин. Из личности устанавливают.

В ликвидации пожара задействовали 25 человек и восемь единиц техники. Причину возгорания выясняют.