Курган, , 07:05 — REGNUM В Курганской области вынесен приговор врачу частной клиники за контрабанду анаболических стероидов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 20 апреля 2019 обвиняемый через интернет приобрёл для личного употребления анаболические стероиды, содержащие сильнодействующие вещества. После этого он координировал контрабандную поставку этих стероидов через Белоруссию путём почтового отправления.

На основании представленных доказательств суд приговорил его по ч.1 ст.226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через Государственную границу РФ сильнодействующих веществ») и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.