Находка, Приморский край, , 07:13 — REGNUM В Находке следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела кадров и безопасности налоговой инспекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

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Дело возбуждено по факту мошенничества, совершенного с использованием должностного положения по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Как выяснили следователи, подозреваемая ввела в заблуждение двух своих подчиненных сотрудников о необходимости передачи ей части денежных средств, выплаченных им в качестве материального стимулирования. Общая сумма похищенных злоумышленницей денежных средств составила более 27 тыс. рублей. В настоящее время подозреваемая допрошена. Следователи проводят по уголовному делу необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, около сотни коррупционных нарушений выявлено в работе владимирских чиновников.